مكتب للبيع بواجهه بانورامية بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|بواجهه بانورامية مميزة امتلك مكتبك فى العاصمة الادارية قريب من الحى الحكومى واطول برج فى افريقيا تشطيب كامل وبالتكيفيات 44 م بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك مكتبك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|110,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051614
137,000 جنيه
180,000 جنيه
120,000 جنيه
340,000 جنيه
189,000 جنيه
150,000 جنيه
208,000 جنيه
264,000 جنيه
116,000 جنيه
264,000 جنيه
400,000 جنيه
120,000 جنيه
312,000 جنيه
256,000 جنيه
272,000 جنيه