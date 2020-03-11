مكتب للبيع بمول sixty بالعاصمة الادارية وبدوووون مقدم

(للبيع)
|مكتبك الجديد هتمتلكه بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وهو مول مميز جدا بالحي المالي ويقع امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مدينة الفنون والثقافة التي تضم اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة والمدينة الاوليمبية للرياضة وغيرهم كتير ومساحة المكتب 65م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك مكتبك الجديد بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055807
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