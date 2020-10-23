(للبيع)
|مكتب للبيع بالمهندسين علي الرئيسي يصلح إداري أو طبي موقع ممتاز علي شارع السودان الرئيسي 210م - الطابق الأول فوق الأرضي - واجهة سيكوريت - عداد كهرباء تجاري - تشطيب سوبر لوكس (أرضيات باركيه+سقف معلق+ديكورات مودرن) - 5 تكييفات - 5غرف+3 قطع ريسبشن + 2 حمام +مطبخ مطلوب 2900000 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|المهندسين- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070218
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