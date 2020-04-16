مكتب للبيع بالعاصمة الجديدة بالتقسيط المريح وبدون مقدم

(للبيع)
|مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وامام اكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومساحته 57م تشطيب كامل بالتكييفات يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058079
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