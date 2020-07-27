مكتب للبيع بالعاصمة الادارية واستفيد بالخصم الكبير

(للبيع)
|مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة في sixty mall بأقل سعر للمتر وبخصم كبير لفترة محدودة جدا بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والمكتب 65م تشطيب كامل بالتكييفات بالحي المالي والحكومي والحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وغيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي ع 01279848994 والحق الخصم او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|230,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064122
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