مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد

(للبيع)
|مكتب للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وفي مكان مميز جدا بالحي المالي والحي الحكومي امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني كبير واكبر مجمع سينما ومسارح ومساحة المكتب 68م تشطيب كامل بالتكييفات يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|322,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057360
362,000 جنيه
322,000 جنيه
189,000 جنيه
119,000 جنيه
203,000 جنيه
120,000 جنيه
150,000 جنيه
131,000 جنيه
189,000 جنيه
137,000 جنيه
40 جنيه
119,000 جنيه
150,000 جنيه
189,000 جنيه
180,000 جنيه