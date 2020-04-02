مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وفي مكان مميز جدا بالحي المالي والحي الحكومي امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني كبير واكبر مجمع سينما ومسارح ومساحة المكتب 68م تشطيب كامل بالتكييفات يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة