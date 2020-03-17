مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم

(للبيع)
|امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وبموقع مميز جدا بمول sixty ويطل علي اكبر لاند سكيب بالحي المالي وامام وزارة المالية مباشرة واكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالحي المالي والحكومي وبجانب مقرات البنوك الرئيسية ومساحته 70 تشطيب كامل بالتكييفات يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واملتك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056362
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