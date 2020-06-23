مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون فوائد

(للتقسيط)
|مكتب للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم ومكتبك 61م تشطيب كامل بالتكييفات امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وبالقرب من مدينة الفنون والثقافة ودار الاوبرا المصرية كلمنا دلوقتي علي 01279848994 ومتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|231,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061394
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