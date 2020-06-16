مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح

(للبيع)
|مكتبك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty علي اجمل لاند سكيب بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق ومكتبك 86م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وعلي اطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|362,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060963
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