مكتب للبيع بالتكيفيات بمنطقة مميزة بقلب الداون تاون و بالقرب من محطة المونو

(للبيع)
|بمنطقة مميزة بقلب العاصمة الادارية امتلك مكتبك بالدور 8 بفيو ع اجمل لاند سكيب تشطيب كامل + تكيفيات هدية 32 م ب92 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد ع بعد دقائق من محطة المونوريل و ارض المعارض وقريب من اهم معالم العاصمة الادارية يلا مستنى ايه فكر واستثمر وكلمنا ع 01201135481 و امتلك مكتبك بمكان راقى فى باجودا مول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|92,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097564
59,000 جنيه
37,000 جنيه
64,000 جنيه