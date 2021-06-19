مكتب للبيع بالتكيفيات بمنطقة مميزة بقلب الداون تاون و بالقرب من محطة المونو

بمنطقة مميزة بقلب العاصمة الادارية امتلك مكتبك بالدور 8 بفيو ع اجمل لاند سكيب تشطيب كامل + تكيفيات هدية 32 م ب92 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد ع بعد دقائق من محطة المونوريل و ارض المعارض وقريب من اهم معالم العاصمة الادارية يلا مستنى ايه فكر واستثمر وكلمنا ع 01201135481 و امتلك مكتبك بمكان راقى فى باجودا مول