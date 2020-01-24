مكتب للبيع بالتكيفيات باكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|مكتبك بموقع مميز جدا فى Paris Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 26م قريب من الحى الحكومى وحى المال والاعمال بالدور 4 علي محور الامل الرئيسي الرابط بين طريق السويس و طريق العين السخنة بتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد لتفاصيل اكتر كلمنا ع 01201135481 واختار مكتبك فى موقع مميز بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050229
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