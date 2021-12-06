مكتب للايجار 250م في شيراتون المطار في موقع مميز جدا

مكتب للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا مساحة 250 متر تشطيب سوبر لوكس الدور الخامس ويوجد اسانسير مقسم 3 غرف و 3 ريسبشن و 3 حمام و مبطخ ويوجد امن وايضا جراج المطلوب 25 الف لمزيد من التفاصيل او لتحديد موعد معاينة يرجي التواصل معنا 01277009711 - 01120511511