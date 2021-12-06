مكتب للايجار 250م في شيراتون المطار في موقع مميز جدا

(للإيجار)
|مكتب للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا مساحة 250 متر تشطيب سوبر لوكس الدور الخامس ويوجد اسانسير مقسم 3 غرف و 3 ريسبشن و 3 حمام و مبطخ ويوجد امن وايضا جراج المطلوب 25 الف لمزيد من التفاصيل او لتحديد موعد معاينة يرجي التواصل معنا 01277009711 - 01120511511
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Fares Elsayed
|التليفون:
|01120511511 - 01277009711
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|العنوان:
|شيراتون المطار- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116115
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