مكتب للايجار 250م في شيراتون المطار في موقع مميز جدا

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتب للايجار 250م في شيراتون المطار في موقع مميز جدا - في القاهرة مصر

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مكتب للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا مساحة 250 متر تشطيب سوبر لوكس الدور الخامس ويوجد اسانسير مقسم 3 غرف و 3 ريسبشن و 3 حمام و مبطخ ويوجد امن وايضا جراج المطلوب 25 الف لمزيد من التفاصيل او لتحديد موعد معاينة يرجي التواصل معنا 01277009711 - 01120511511
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Fares Elsayed
التليفون: 01120511511 - 01277009711

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العنوان: شيراتون المطار- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/12/2021
رقم الإعلان: 2116115
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