(للإيجار)
|مكتب للايجار 220م /2018 بعباس الرئيسى للشركات والمقرات الاداريه الكبرى للايجار بعماره اداريه شقه اول استخدام كمقر ادارى مساحه 220م طابق 5ببرج جديد مبانى 2018 مدخل فندقى 2مصعد واجهه على عباس العقاد الرئيسى والحديقه الدوليه مباشره مقسم 3غرف ورسبشن كبير و2حمام منهم حمام ماستر بد روم تشطيبات وديكورات الترا سوبر لوكس لمده طويله لجميع الاغراض الاداريه بحصتين لسيارتين بالجراج استلام فورى لمده طويله ولا للوسطاء والغير جادين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب للايجار 220م /2018 بعباس الرئيسى
|التليفون:
|01006999133
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|العنوان:
|عباس العقاد- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064673
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