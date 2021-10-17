مكتب للايجار فى شيراتون مربع الوزراء الدور الارضى

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتب للايجار فى شيراتون مربع الوزراء الدور الارضى - في القاهرة مصر

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مكتب للايجار فى شيراتون المطار الدور الارضى فى مربع الوزراء فى موقع مميز جدا مقسم 3غرف رسيبشن 2حمام ومطبخ وبالكونة ع الوجه عقار بالكامل ادارى يوجد امن وجراج #عقارك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Ramadan Alsawy
التليفون: 01277009811 - 01277009711

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العنوان: شيراتون المطار- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/10/2021
رقم الإعلان: 2108776
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