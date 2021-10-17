مكتب للايجار فى شيراتون مربع الوزراء الدور الارضى

(للإيجار)
|مكتب للايجار فى شيراتون المطار الدور الارضى فى مربع الوزراء فى موقع مميز جدا مقسم 3غرف رسيبشن 2حمام ومطبخ وبالكونة ع الوجه عقار بالكامل ادارى يوجد امن وجراج #عقارك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ramadan Alsawy
|التليفون:
|01277009811 - 01277009711
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|العنوان:
|شيراتون المطار- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108776
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