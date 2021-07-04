مكتب للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي 200 متر للانشطه الطبيه والاداريه

(للإيجار)
|بشارع عبدالعزيز فهمي الرئيسي مقر اداري للايجار 200 متر مقسم الي 3 عرف – 3ريسبشن –حمام مع امكانيه عمل حمام تاني ومطبخ سوبر لوكس الدور الاول واجهه رائعه علي الشارع السعر المطلوب 10000 جنيه للاستعلام 01013538100 – 0121441700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع عبدالعزيز فهمي- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098818
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