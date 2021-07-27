مكتب للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي للشركات الكبري 300 متر رخصه اداري

(للإيجار)
|بشارع الثوره مقر اداري ترخيص اداري للايجار مساحته 300 متر مقسم الي 4 غرف وريسبشن 4 قطع 3حمام ومطبخ الدور الثالث مدخل شيك فيو مفتوح علي الشارع بالقرب من المطار وجميع الخدمات والمواصلات السعر المطلوب 25000 جنيه للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 - 01060200560
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع الثوره- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100807
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