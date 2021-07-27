مكتب للايجار بمصر الجديده بشارع الثوره 200 متر للشركات والعيادات

(للإيجار)
|بشارع الثوره الرئيسي مكتب للايجار مساحته 200 متر مقسم الي 3 غرف – 3 ريسبشن – 2 حمام ومطبخ ارضيات باركيه مسمار مكيف بالكامل الدور الثالث بأسانسير واجهه مميزه علي الشارع السعر المطلوب 15000 نهائي للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 – 01060200560
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع الثوره- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2021
|رقم الإعلان:
|2101046
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