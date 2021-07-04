مكتب للايجار بشارع رئيسي بمصر الجديده 200 متر للشركات والتوكيلات التجاريه

(للإيجار)
|مكتب للايجار بشارع محمد فريد الرئيسي مساحته 200 متر مقسم الي 3 غرف – 3 ريسبشن – 2 حمام ومطبخ الدور الاول تشطيب سوبر لوكس السعر المطلوب 10000جنيه للاستعلام 01013538100 – 01221441700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع محمد فريد- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098822
(للإيجار)- في القاهرة مصر
20,000 جنيه
45,000 جنيه
10,000 جنيه
5 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
900 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
10,000 جنيه
4,600 جنيه
500 جنيه
500 جنيه
اتصل
(للإيجار)- في القاهرة مصر
900 جنيه
3,500 جنيه
3,500 جنيه
1,200,000 جنيه
1,200,000 جنيه