مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه

(للإيجار)
|لكبري الشركات العالميه مقر اداري للايجار بمصر الجديده مساحته 250 متر مقسم الي 3 غرف – 4 ريسبشن – 2 حمام ومطبخ ارضيات باركيه مسمار الدور الخامس وليس الاخير يوجد اسانسير تشطيب سوبر لوكس فيو مفتوح علي شارع العروبه السعر المطلوب 16000 جنيه للاستعلام 01013538100 – 01221441700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع العروبه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|16,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100798
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