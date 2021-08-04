مكتب للايجار بشارع الثوره مصر الجديده 300 متر للشركات والعيادات

(للإيجار)
|بشارع الثوره الرئيسي مقر اداري للايجار مساحته 300 متر مقسم الي 4 غرف - 4 ريسبشن - 3 حمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس مكيف بالكامل الدور الثالث بأسأنسير مدخل شيك للعيادات والشركات الكبري ترخيص اداري السعر المطلوب 25000 جنيه للاستعلام 01013538100 - 01060200560
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع الثوره- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102406
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