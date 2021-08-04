مكتب للايجار بشارع الثوره مصر الجديده 300 متر للشركات والعيادات

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
بشارع الثوره الرئيسي مقر اداري للايجار مساحته 300 متر مقسم الي 4 غرف - 4 ريسبشن - 3 حمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس مكيف بالكامل الدور الثالث بأسأنسير مدخل شيك للعيادات والشركات الكبري ترخيص اداري السعر المطلوب 25000 جنيه للاستعلام 01013538100 - 01060200560
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الغرابلي
التليفون: 01013538100

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العنوان: شارع الثوره- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/8/2021
رقم الإعلان: 2102406
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صورة الاعلان: مكتب للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي للشركات الكبري 300 متر رخصه اداري - في القاهرة مصر

مكتب للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي للشركات الكبري 300 متر رخصه اداري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بشارع الثوره مقر اداري ترخيص اداري للايجار مساحته 300 متر مقسم الي 4 غرف وريسبشن 4 قطع 3حمام ومطبخ ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

4/8/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بمصر الجديده بشارع الثوره 200 متر للشركات والعيادات - في القاهرة مصر

مكتب للايجار بمصر الجديده بشارع الثوره 200 متر للشركات والعيادات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بشارع الثوره الرئيسي مكتب للايجار مساحته 200 متر مقسم الي 3 غرف – 3 ريسبشن – 2 حمام ومطبخ ارضيات بار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

15,000 جنيه

4/8/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بمصر الجديده بشارع الثوره 200 متر للشركات والعيادات - في القاهرة مصر

مكتب للايجار بمصر الجديده بشارع الثوره 200 متر للشركات والعيادات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بشارع الثوره الرئيسي مكتب للايجار مساحته 200 متر مقسم الي 3 غرف – 3 ريسبشن – 2 حمام ومطبخ ارضيات بار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

15,000 جنيه

29/7/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه - في القاهرة مصر

مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لكبري الشركات العالميه مقر اداري للايجار بمصر الجديده مساحته 250 متر مقسم الي 3 غرف – 4 ريسبشن – 2 ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه - في القاهرة مصر

مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لكبري الشركات العالميه مقر اداري للايجار بمصر الجديده مساحته 250 متر مقسم الي 3 غرف – 4 ريسبشن – 2 ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي للشركات الكبري 300 متر رخصه اداري - في القاهرة مصر

مكتب للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي للشركات الكبري 300 متر رخصه اداري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بشارع الثوره مقر اداري ترخيص اداري للايجار مساحته 300 متر مقسم الي 4 غرف وريسبشن 4 قطع 3حمام ومطبخ ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بالحجاز ارضي بمدخل خاص للشركات الكبري 150 متر - في القاهرة مصر

مكتب للايجار بالحجاز ارضي بمدخل خاص للشركات الكبري 150 متر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

6,000 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: مكتب ارضي بحديقه للايجار بمصر الجديده للشركات والمقرات الاداريه 160 متر - في القاهرة مصر

مكتب ارضي بحديقه للايجار بمصر الجديده للشركات والمقرات الاداريه 160 متر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر اداري للايجار بمصر الجديده بالقرب من شاكر الكبابجي دور ارضي بحديقه مقسم الي 3 غرف وريسبشن قطعتين.
العنوان:

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القسم: 

10,000 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه - في القاهرة مصر

مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه

(للإيجار)

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لكبري الشركات العالميه مقر اداري للايجار بمصر الجديده مساحته 250 متر مقسم الي 3 غرف – 4 ريسبشن – 2 ح.
العنوان:

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القسم: 

16,000 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي 200 متر للانشطه الطبيه والاداريه - في القاهرة مصر

مكتب للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي 200 متر للانشطه الطبيه والاداريه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بشارع عبدالعزيز فهمي الرئيسي مقر اداري للايجار 200 متر مقسم الي 3 عرف – 3ريسبشن –حمام مع امكانيه عمل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: مكاتب للاستثمار للبيع 75م–كمبوند قرب الدائرى– الهضبة الوسطى - في القاهرة مصر

مكاتب للاستثمار للبيع 75م–كمبوند قرب الدائرى– الهضبة الوسطى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكاتب للاستثمار للبيع 75م–كمبوند قرب الدائرى– الهضبة الوسطى مساحات الاداري من 37.5 الي 141م سعر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

4/7/2021
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مكتب للايجار بالنزهة الجديدة

(للإيجار)

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مكتب للايجار 170م الدور الاول سوبر لوكس (3غرف-2حمام-ريسيبشن 3قطع) مطلوب 6000ج لدينا ايجار وتمليك(شقق.
العنوان:

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القسم: 

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28/6/2021
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(للإيجار)

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مكتب للايجار 170م الدور الاول اكسترا سوبر لوكس (2غرف-حمام-ريسيبشن 2قطع) مطلوب 9000ج لدينا ايجار وتمل.
العنوان:

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القسم: 

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28/6/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بالنزهة الجديدة - في القاهرة مصر

مكتب للايجار بالنزهة الجديدة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مكتب للايجار 220م الدور الثالث اكسترا سوبر لوكس (3غرف-2حمام-ريسيبشن 3قطع) مطلوب 6500ج لدينا ايجار وت.
العنوان:

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220 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بالنزهة الجديدة - في القاهرة مصر

مكتب للايجار بالنزهة الجديدة

(للإيجار)

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مكتب للايجار 150م اكسترا سوبر لوكس دور رابع(3غرف-2حمام-ريسيبشن2قطعه)مطلوب 10000ج لدينا ايجار وتمليك(.
العنوان:

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القسم: 

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26/6/2021
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