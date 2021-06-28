مكتب للايجار بالنزهة الجديدة

(للإيجار)
|مكتب للايجار 170م الدور الاول اكسترا سوبر لوكس (2غرف-حمام-ريسيبشن 2قطع) مطلوب 9000ج لدينا ايجار وتمليك(شقق-مكاتب-اراضي-محلات-معارض)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|amira arab united group
|التليفون:
|01000210638
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|العنوان:
|النزهة الجديدة- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098266
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