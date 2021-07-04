مكتب للايجار بالحجاز ارضي بمدخل خاص للشركات الكبري 150 متر

(للإيجار)
|بشارع موازي للحجاز مكتب للايجار ارضي بمدخل خاص مساحته 150 متر مقسم الي 3 نوم وريسبشن كبير وحمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس السعر المطلوب 6000 جنيه للاستعلام 01013538100 – 01221441700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098825
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