مكتب لقطه مجهزبكل الاساسيات بميدان سفنكس للايجار بسعر مغري جدا

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تفاصيل الإعلان
مكتب مجهز للايجار بميدان سفنكس 250 متر الدور الرابع 4 غرف / ريسبشن 3 قطع 2 حمام / مطبخ مجهز بكل الاساسيات / تشطيب سوبر لوكس يوجد اسانسير
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نور الاسلام
التليفون: +201000951646 / 01065551535

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العنوان: 4 شارع نبوي المهندس بجوار بنزيمه التعاون ميدان سفنكس شركة نور الاسلام للعقارات- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055440
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