مكتب لتوفير الشغالات جليسات الاطفال والمسنين لكافة المحافظات

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Egypt (Alexandira) [ Change location ]

Ad Information
مكتب لتوفير الشغالات جليسات الاطفال والمسنين لكافة المحافظات 01017902000 نوفر خدمات التمريض المنزلي ونوفر الممرضين والممرضات شيفات نهارية وليلية وإقامة كاملة وبدل الاجازات ونوفر خدمات الرعاية المنزلية للمسنين والمسنات ونرعي المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدي أمينة ورحيمة ومتخصصة ونوفر عاملات النظافة والطباخات مربيات الاطفال وجليسات المسنين وعاملات المنازل المصريات والأجانب من جميع الجنسيات للنظافة المنزلية ورعاية الأطفال والمسنين والمرضي و ذوي الاحتياجات الخاصة خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جم
Contact The Advertiser:
Contact Name: الوطنية للخدمات
Telephone: 01151800999 / 01234505999 / 01017902000

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Location: الاسكندرية و القاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
Alexandira -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 31/10/2023
Ad Number: 2248001
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Posting Date
Ad Photo: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية جاهزون لخدمتكم في كل وقت و لجميع المحافظات0 - in Alexandira Egypt

الوطنية لتوفير العمالة المنزلية جاهزون لخدمتكم في كل وقت و لجميع المحافظات0

(Job request)

- in Alexandira Egypt

الوطنية لتوفير العمالة المنزلية جاهزون لخدمتكم في كل وقت و لجميع المحافظات01234505999 كل احتياجاتك م.
Location:

Alexandira - Egypt

300 Pound

9/9/2023
Ad Photo: عاملة نظافة تريد العمل فورا نظافة او رعاية - in Alexandira Egypt

عاملة نظافة تريد العمل فورا نظافة او رعاية

(Job request)

- in Alexandira Egypt

عاملة نظافة تريد العمل فورا نظافة او رعاية انا عاملة منزلية امنية و ملتزمة و جادة في العمل ترغب بالع.
Location:

Alexandira - Egypt

500 Pound

8/9/2023
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