(Job request)
|مكتب لتوفير الشغالات جليسات الاطفال والمسنين لكافة المحافظات 01017902000 نوفر خدمات التمريض المنزلي ونوفر الممرضين والممرضات شيفات نهارية وليلية وإقامة كاملة وبدل الاجازات ونوفر خدمات الرعاية المنزلية للمسنين والمسنات ونرعي المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدي أمينة ورحيمة ومتخصصة ونوفر عاملات النظافة والطباخات مربيات الاطفال وجليسات المسنين وعاملات المنازل المصريات والأجانب من جميع الجنسيات للنظافة المنزلية ورعاية الأطفال والمسنين والمرضي و ذوي الاحتياجات الخاصة خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جم
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الوطنية للخدمات
|Telephone:
|01151800999 / 01234505999 / 01017902000
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|Location:
|الاسكندرية و القاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
Alexandira - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2248001
(Job request)- in Alexandira Egypt
300 Pound
500 Pound