(For Sale)
|نوفر عاملات النظافة المنزلية بالضمانات للأسر فقط الخدمة متوفر لجميع المناطق الراقية والمحافظات وذلك للنظافة المنزلية ورعاية الأطفال والمسنين شيفتات وإقامة كاملة نوفر جليسات الأطفال وراعيات المسنين والطباخات وعاملات النظافة المنزلية المصرية والأجنبية 01027334545
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|مكتب شهد للخدمات
|Telephone:
|شهد
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- 01027334545
Badakhshan - Afghanistan
|Ad Information:
|Price:
|5 Pound
|Posting Date:
|25/7/2023
|Ad Number:
|2239527
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