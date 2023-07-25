مكتب شهد للخدمات

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Afghanistan (Badakhshan) [ Change location ]

Ad Information
نوفر عاملات النظافة المنزلية بالضمانات للأسر فقط الخدمة متوفر لجميع المناطق الراقية والمحافظات وذلك للنظافة المنزلية ورعاية الأطفال والمسنين شيفتات وإقامة كاملة نوفر جليسات الأطفال وراعيات المسنين والطباخات وعاملات النظافة المنزلية المصرية والأجنبية 01027334545
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Contact Name: مكتب شهد للخدمات
Telephone: شهد

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Location: - 01027334545
Badakhshan -

Afghanistan
Ad Information:
Price: 5 Pound
Posting Date: 25/7/2023
Ad Number: 2239527
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