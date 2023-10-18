(Job request)
|مكتب شغالات مربيات جليسات مسنين لكافة المحافظات 01017902000 خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أثيوبيا _ السودان _ غانا _ جيبوتى وكثير ونوفر لكم شغالات شرق اسيا من فلبين _ اندونسيا _ بنجلاديش _ سيريلانكا نوفر لكم شغالات النظافه المنزليه و جليسة الاطفال البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين نوفر لكم العمالة المنزلية الاجانب بتتكلم عربى و انجليزى و فرنساوى عقود رسمية قانونية تضمن لكم كامل الحقوق للتوصل عبر : 01234505999 / 01151800999 / 01017902000/ 01557760999 Served foreign workers from Nigeria _ Ethiopi
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الوطنية للخدمات
|Telephone:
|01151800999 / 01234505999 / 01017902000
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|Location:
|القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,000 Pound
|Posting Date:
|21/10/2023
|Ad Number:
|2246710
(Job request)- in Cairo Egypt
100 Pound
100 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,500 Pound
1,500 Pound
(Job request)- in Cairo Egypt
1,000 Dollar
1,000 Pound
(Job request)- in Cairo Egypt
100 Pound
300 Pound
(Job request)- in Cairo Egypt
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(Job request)- in Cairo Egypt
2,000 Pound
(Job request)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
(Job request)- in Cairo Egypt
2,000 Pound