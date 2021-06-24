مكتب دوبلكس للايجار بالنزهة الجديدة

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
مكتب دوبلكس للايجار 250م الدور الخامس اكستراسوبر لوكس(4غرفه-3حمام-ريسيبشن3قطع)مطلوب 6500ج لدينا ايجار وتمليك (شقق-مكاتب-اراضي-محلات-معارض)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: amira arab united group
التليفون: 01000210645

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العنوان: النزهة الجديدة- النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097901
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