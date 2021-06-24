مكتب دوبلكس للايجار بالنزهة الجديدة

(للإيجار)
|مكتب دوبلكس للايجار 250م الدور الخامس اكستراسوبر لوكس(4غرفه-3حمام-ريسيبشن3قطع)مطلوب 6500ج لدينا ايجار وتمليك (شقق-مكاتب-اراضي-محلات-معارض)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|amira arab united group
|التليفون:
|01000210645
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|العنوان:
|النزهة الجديدة- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097901
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