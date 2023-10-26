مكتب خدم فى مصر _كوين سيرفيس

إذا كنت تبحث عن مكتب خدم فى مصر وترغب في البحث عن مكتب خادمات ذو خبرة وكفاءة في مهنتهم لعدة مهام مثل رعاية مسنين أو مربيات اطفال و جليسات وغيرها من الخدمات التي تحتاجها بإقامة أو بيومية، فأننا في مكاتب خدم كوين سيرفيس نوفر هذه الخدمة المميزة. مكتب كوين سيرفيس توفر أي نوع من عمالة وتقوم بعملية استقدام العمالة المنزلية اجانب من مختلف الدول والجنسيات، و التعاون مع العاملات و الخدم اللاتي يكونون على قدر عالي من الكفاءة في نظافة المنازل وفي أي خدمات منزلية اخرى متخصصون بها. اتصل بنا الان…01027904477