مكتب خدم فى مصر _كوين سيرفيس

(For Sale)
|إذا كنت تبحث عن مكتب خدم فى مصر وترغب في البحث عن مكتب خادمات ذو خبرة وكفاءة في مهنتهم لعدة مهام مثل رعاية مسنين أو مربيات اطفال و جليسات وغيرها من الخدمات التي تحتاجها بإقامة أو بيومية، فأننا في مكاتب خدم كوين سيرفيس نوفر هذه الخدمة المميزة. مكتب كوين سيرفيس توفر أي نوع من عمالة وتقوم بعملية استقدام العمالة المنزلية اجانب من مختلف الدول والجنسيات، و التعاون مع العاملات و الخدم اللاتي يكونون على قدر عالي من الكفاءة في نظافة المنازل وفي أي خدمات منزلية اخرى متخصصون بها. اتصل بنا الان…01027904477
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Queenservices
|Telephone:
|01027904477
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|Location:
|القاهرة_التجمع الاول- التجمع
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,500 Pound
|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247787
1,500 Pound
(For Sale)- in Giza Egypt
1,500 Pound
1,500 Pound
(For Sale)- in Giza Egypt
1,500 Pound
1,500 Pound
1,500 Pound
1,500 Pound
(For Sale)- in Giza Egypt
1,500 Pound
1,500 Pound
500 Pound
1,500 Pound
500 Pound
1,500 Pound
500 Pound
500 Pound