مكتب جوهرة المغرب للإستقدام

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تفاصيل الإعلان
مكتب جوهرة المغرب للإستقدام يوفر لكم من المغرب عمالة مغربية في جميع التخصصات و المهن رجال و نساء لشركات و المكاتب نوفر موظفات و موظفين في مجال السكرتاريا و الإستقبال و منديبين مبيعات و في مجال حلاقة و التجميل نوفر حلاقين و كوافيرات و خبيرات تجميل و حمام مغربي و مساج و في مجال المطاعم و الكوفي شوب نوفر نادلات و نادلين و طباخين و نوفر عاملات منزليات و طباخات منزليات و مربييات أطفال و نوفر كذالك الحرفيين في كل التخصصات و للإستفادة من خدماتنا المرجو التواصل واتساب او هاتفيا 00212647449660
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب جوهرة المغرب للإستقدام
التليفون: 00212647449660

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - rabat maroc
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/12/2020
رقم الإعلان: 2075742
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة الشوامخ تشطيب ممتاز

للبيع فيلا سكنية منطقة الشوامخ تشطيب ممتاز

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة الشوامخ تشطيب ممتاز مساحة الارض ( 120×100 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف ا.
القسم: 

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا 5غرف منطقة محمد بن زايد جديده اول ساكن

للبيع فيلا 5غرف منطقة محمد بن زايد جديده اول ساكن

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد جديد.
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: للبيع بيت عربي زاويه في الحزانه -الشارقه

للبيع بيت عربي زاويه في الحزانه -الشارقه

(للبيع)

للبيع بيت في هالحزانه زاوي مساحه 5592قدم في 4 غرف و مجلسين رجالي ونسائي وصاله كبيره ومطبخين و4حمامات.
القسم: 

1,500,000 درهم

5/12/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط تشطيب سوبر ديلوكس اول ساكن

للبيع فيلا سكنية منطقة شخبوط تشطيب سوبر ديلوكس اول ساكن

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة تشطيب سوبر ديلوكس اول ساكن مساحة ( 100 ×150 قدم ) الدور الارضي : غرفة نوم م.
القسم: 

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة تشطيب سوبر لوكس | 4 غرف نوم | حديقة | بني ياس أبوظبي

للبيع.فيلا فخمة تشطيب سوبر لوكس | 4 غرف نوم | حديقة | بني ياس أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا فخمة تشطيب سوبر لوكس | 4 غرف نوم | حديقة | بني ياس أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : .
القسم: 

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة تشطيب سوبر لوكس | 4 غرف نوم | حديقة | بني ياس أبوظبي

للبيع.فيلا فخمة تشطيب سوبر لوكس | 4 غرف نوم | حديقة | بني ياس أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا فخمة تشطيب سوبر لوكس | 4 غرف نوم | حديقة | بني ياس أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : .
القسم: 

اتصل

30/11/2020
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صورة الاعلان: للبيع.فيلا مميزة 9 غرف | على زاوية وشارعين | شارع المطار أبوظبي

للبيع.فيلا مميزة 9 غرف | على زاوية وشارعين | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا مميزة 9 غرف | على زاوية وشارعين | شارع المطار أبوظبي الفيلا تطل على زاوية وشارعين مكونة .
القسم: 

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: لللبيع.أرض تجارية | مساحة : 42766 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

لللبيع.أرض تجارية | مساحة : 42766 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

لللبيع.أرض تجارية | مساحة : 42766 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض التجارية : 42,.
القسم: 

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: لللبيع.أرض تجارية | مساحة : 42766 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

لللبيع.أرض تجارية | مساحة : 42766 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

لللبيع.أرض تجارية | مساحة : 42766 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض التجارية : 42,.
القسم: 

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فلتين فخم | 5 غرف نوم لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.مجمع فلتين فخم | 5 غرف نوم لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فلتين فخم | 5 غرف نوم لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس .
القسم: 

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فلتين فخم | 5 غرف نوم لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.مجمع فلتين فخم | 5 غرف نوم لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فلتين فخم | 5 غرف نوم لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس .
القسم: 

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | تطل على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | تطل على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | تطل على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين تبلغ .
القسم: 

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | تطل على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | تطل على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | تطل على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين تبلغ .
القسم: 

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | على شارع رئيسي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | على شارع رئيسي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | على شارع رئيسي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يقع هذا المجمع على الشارع العام كل ف.
القسم: 

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | على شارع رئيسي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | على شارع رئيسي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | على شارع رئيسي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يقع هذا المجمع على الشارع العام كل ف.
القسم: 

اتصل

30/11/2020
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