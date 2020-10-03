مكتب جوهرة المغرب للإستقدام

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مكتب جوهرة المغرب للإستقدام يوفر لكم من المغرب عمالة مغربية في جميع التخصصات و المهن رجال و نساء لشركات و المكاتب نوفر موظفات و موظفين في مجال السكرتاريا و الإستقبال و منديبين مبيعات و في مجال حلاقة و التجميل نوفر حلاقين و كوافيرات و خبيرات تجميل و حمام مغربي و مساج و في مجال المطاعم و الكوفي شوب نوفر نادلات و نادلين و طباخين و نوفر عاملات منزليات و طباخات منزليات و مربييات أطفال و نوفر كذالك الحرفيين في كل التخصصات و للإستفادة من خدماتنا المرجو التواصل واتساب او هاتفيا 00212647449660
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب جوهرة المغرب للإستقدام
التليفون: 00212647449660

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - rabat maroc
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/12/2020
رقم الإعلان: 2075741
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: المتحدون للاستقدام - في الرياض السعودية

المتحدون للاستقدام

(فرص)

- في الرياض السعودية

شركة المتحدون لتأجير العمالة عماله منزليه مدربه خادمات - سائقين - عقود شهرية وسنوية للحجز تفضل بزيا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

3/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager