مكتب جوهرة المغرب للإستقدام يوفر لكم من المغرب عمالة مغربية في جميع التخصصات و المهن رجال و نساء لشركات و المكاتب نوفر موظفات و موظفين في مجال السكرتاريا و الإستقبال و منديبين مبيعات و في مجال حلاقة و التجميل نوفر حلاقين و كوافيرات و خبيرات تجميل و حمام مغربي و مساج و في مجال المطاعم و الكوفي شوب نوفر نادلات و نادلين و طباخين و نوفر عاملات منزليات و طباخات منزليات و مربييات أطفال و نوفر كذالك الحرفيين في كل التخصصات و للإستفادة من خدماتنا المرجو التواصل واتساب او هاتفيا 00212647449660