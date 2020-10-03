(فرصة عمل)
|مكتب جوهرة المغرب للإستقدام يوفر لكم من المغرب عمالة مغربية في جميع التخصصات و المهن رجال و نساء لشركات و المكاتب نوفر موظفات و موظفين في مجال السكرتاريا و الإستقبال و منديبين مبيعات و في مجال حلاقة و التجميل نوفر حلاقين و كوافيرات و خبيرات تجميل و حمام مغربي و مساج و في مجال المطاعم و الكوفي شوب نوفر نادلات و نادلين و طباخين و نوفر عاملات منزليات و طباخات منزليات و مربييات أطفال و نوفر كذالك الحرفيين في كل التخصصات و للإستفادة من خدماتنا المرجو التواصل واتساب او هاتفيا 00212647449660
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب جوهرة المغرب للإستقدام
|التليفون:
|00212647449660
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|العنوان:
|- rabat maroc
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075741
1,000 ريال