مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

(طلب عمل)
|مكتب جسور المعاني للترجمة المعتمدة نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة الطبية، والقانونية،والهندسية، والمحاسبية للتواصل المباشر أ/ خالد حر المدير التنفيذي لجسور المعانى 0553803351 السعودية / الرياض/ الفلاح / شارع الأمير سعود بن مقرن Email/meaningbridges@outlook.com خصم خاص علي سعر ترجمة الورقة لعملاء الانترنت والطلاب صفحتنا علي مواقع التواصل فيس بوك وتويتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جسور المعانى
|التليفون:
|0553803351
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|العنوان:
|ترجمة متعمدة جميع اللغات بالرياض- الفلاح
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083265
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