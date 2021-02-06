مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

مكتب جسور المعاني للترجمة المعتمدة نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة الطبية، والقانونية،والهندسية، والمحاسبية للتواصل المباشر أ/ خالد حر المدير التنفيذي لجسور المعانى 0553803351 السعودية / الرياض/ الفلاح / شارع الأمير سعود بن مقرن Email/meaningbridges@outlook.com خصم خاص علي سعر ترجمة الورقة لعملاء الانترنت والطلاب صفحتنا علي مواقع التواصل فيس بوك وتويتر