مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

(طلب عمل)
|مكتب جسور المعاني للترجمة المعتمدة نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة الطبية، والقانونية،والهندسية، والمحاسبية والصحفية والدينية والترجمة التقنية وترجمة المواقع الالكترونية وملفات بي دي اف . ونقوم بترجمة العديد من المواضيع والمجالات المختلفة والأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات نحن فى الرياِِض للترجمة المعتمدة ايضا نقوم بخدمة الترجمة الفورية باللغة الانجليزية والفرنسية والصيني يمدك موقع جسور المعاني بالحلول لحاجاتك في الترجمة الفورية سواء مؤتمرات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جسور المعانى
|التليفون:
|0553803351
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|العنوان:
|ترجمة متعمدة جميع اللغات بالرياض- الفلاح
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081344
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