مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

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تفاصيل الإعلان
مكتب جسور المعاني نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف انواعها الترجمة الطبية، والقانونية،والهندسية، والمحاسبية والصحفية والدينية والترجمة التقنية وترجمة المواقع الالكترونية وملفات بي دي اف . ونقوم بترجمة العديد من المواضيع والمجالات المختلفة والأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات نحن فى الرياض للترجمة المعتمدة ايضا نقوم بخدمة الترجمة الفورية باللغة الانجليزية والفرنسية والصيني يمدك موقع جسور المعاني بالحلول لحاجاتك في الترجمة الفورية سواء لمؤتمرات كانت أم للجلسات الق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جسور المعانى
التليفون: 553803351

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الفلاح
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/10/2020
رقم الإعلان: 2070445
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عشب صناعي توريد وتركيب وتنسيق وتصميم الحدائق والملاعب الرياضية

عشب صناعي توريد وتركيب وتنسيق وتصميم الحدائق والملاعب الرياضية

(للبيع)

ضوء إمكانية الاستعاضة عن العشب الطبيعي بآخر صناعي يبدو طبيعي الشكل والمظهر بنسبة 98 % . ولكنه يتميز .
العنوان:

مكة - السعودية

35 ريال

22/10/2020
صورة الاعلان: صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

(فرص)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: تصميم ديكور بصورة واقعية واحترافية 3D

تصميم ديكور بصورة واقعية واحترافية 3D

(فرص)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: احتاج فني صيانة

احتاج فني صيانة

(فرصة عمل)

احتاج فني صيانة جوالات للتواصل معي 0566301022.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

20/10/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير شامل البرنامج يدعم القيمة المضافة من طيف الالماس

جهاز كاشير شامل البرنامج يدعم القيمة المضافة من طيف الالماس

(للبيع)

العرض مقدم للمتاجر و التموينات و المحلات و البقالة وغيرها مكونات الاجهزة جهاز حاسب الى عالى الجودة ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,200 ريال

20/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى المكاتب الهندسيه بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس معماري تصميم

مطلوب لكبرى المكاتب الهندسيه بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس معماري تصميم

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المكاتب الهندسيه بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس معمارى تصميم : *خبره من 5 : 10 سنوات . *خ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

18/10/2020
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صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات نقل العفش فى السعوديه ( جده ) :

مطلوب لكبرى شركات نقل العفش فى السعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات نقل العفش فى السعوديه ( جده ) : مشرف نقل عفش خبرة 3 : 10 سنوات . خبرة فى السعوديه .
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

18/10/2020
صورة الاعلان: بوابات اشتراكات النوادى الرياضية بالكارت دوارة مروحه

بوابات اشتراكات النوادى الرياضية بالكارت دوارة مروحه

(للبيع)

بوابات اشتراكات نوادى الجيم بوابات عد الافراد بوابات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة بوابات تحكم فى مر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/10/2020
صورة الاعلان: معلم ورق جدران دهانات

معلم ورق جدران دهانات

(طلب عمل)

نعمل جميع الدهانات وورق الحاط والفوم وبديل الرخام وتريب ورق ذهبي نحن نعمل بمهنيه واحتراف لا مجال لل.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

14/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى الشركات القابضه فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى الشركات القابضه فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

1- مدرب لياقه السن لا يزيد عن 35 سنه . 2- مدير عام فندق السن لا يزيد عن 42 سنه . 3 – أمين مستودع ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالسعوديه ( الطائف ) :

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالسعوديه ( الطائف ) :

(طلب عمل)

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالسعوديه ( الطائف ) : (2) مصمم جرافيك خبرة بمجال الدعايا والإعل.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

14/10/2020
صورة الاعلان: شركة نقل اثاث شرق الرياض

شركة نقل اثاث شرق الرياض

(للبيع)

شركة نقل اثاث شرق الرياض لخدمات نقل وتركيب اثاث بالرياض نغطى جميع احياء الرياض سيارات مخصصة عمال .
العنوان:

الرياض - السعودية

400 ريال

14/10/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير مع ضمان وبرنامج مفتوح بدون اشتراكات

جهاز كاشير مع ضمان وبرنامج مفتوح بدون اشتراكات

(للبيع)

**افضل البرامج لادارة المحلات التجاريه والسوبر ماركت** برنامج APEX لادارة المخزون والمشتريات والمبيع.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

13/10/2020
صورة الاعلان: مدير مصنع

مدير مصنع

(فرصة عمل)

مطلوب مدير مصنع للعمل بالمملكة العربية السعودية المصنع يعمل فى مجال الالومنيوم و الحدادة و النجارة خ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/10/2020
صورة الاعلان: مندوب مبيعات

مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات مياه بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40.
القسم: 

اتصل

13/10/2020
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