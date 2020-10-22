مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

(طلب عمل)
|مكتب جسور المعاني نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف انواعها الترجمة الطبية، والقانونية،والهندسية، والمحاسبية والصحفية والدينية والترجمة التقنية وترجمة المواقع الالكترونية وملفات بي دي اف . ونقوم بترجمة العديد من المواضيع والمجالات المختلفة والأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات نحن فى الرياض للترجمة المعتمدة ايضا نقوم بخدمة الترجمة الفورية باللغة الانجليزية والفرنسية والصيني يمدك موقع جسور المعاني بالحلول لحاجاتك في الترجمة الفورية سواء لمؤتمرات كانت أم للجلسات الق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جسور المعانى
|التليفون:
|553803351
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|العنوان:
|- الفلاح
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070445
35 ريال
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3,200 ريال
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400 ريال
1 ريال
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