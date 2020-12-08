(طلب عمل)
|مكتب توفير عاملات من المغرب لدينا خادمات - طباخات - خياطات - كوافيرات - سكرتيرات - بئعات من المغرب للعمل بكل دول الخليج العربي 00212631028844
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوافي
|التليفون:
|00212631028844
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|العنوان:
|كيليز- حي كيليز
مراكش ـ تانسيفت الحوز - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075577
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2,000 ريال
3,999 ريال
4,000 ريال
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