مكتب ترجمة معتمد يتشرف مكتب لايف للترجمة بتقديم خدمات الترجمة المعتمدة للسفارات والهيئات الحكومية .فيما يزيد عن 15 لغة ( الانجليزية- الفرنسية – الألمانية – الايطالية – الاسبانية- الروسية – الأوكرانية- التشيكية- الصينية- اليابانية- التركية – الفارسية –الاوردية – الهولندية – اليونانية-الماليزية-الاندو نيسية .) يضم المكتب مجموعه من المترجمين المؤهلين لأداء كافة أنواع المستندات مع الحفاظ علي سرية كافة المعلومات والبيانات الوثائق والمستندات التي يطلعون عليها. كما متوفرايضا ترجمة فورية .