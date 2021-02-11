مكتب ترجمة معتمد

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مكتب ترجمة معتمد يتشرف مكتب لايف للترجمة بتقديم خدمات الترجمة المعتمدة للسفارات والهيئات الحكومية .فيما يزيد عن 15 لغة ( الانجليزية- الفرنسية – الألمانية – الايطالية – الاسبانية- الروسية – الأوكرانية- التشيكية- الصينية- اليابانية- التركية – الفارسية –الاوردية – الهولندية – اليونانية-الماليزية-الاندو نيسية .) يضم المكتب مجموعه من المترجمين المؤهلين لأداء كافة أنواع المستندات مع الحفاظ علي سرية كافة المعلومات والبيانات الوثائق والمستندات التي يطلعون عليها. كما متوفرايضا ترجمة فورية .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: life4translation
التليفون: 01555008080

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة نصر: ٦٦ شارع أبو العتاهية (امتداد عباس العقاد) الدور ٣ شقة ٣٠٢- nasr city
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/2/2021
رقم الإعلان: 2084008
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

الترجمة الدينية الترجمة هي وسيط بين لغتين وثقافتين مختلفتين فمن سُنة الله أن جعلنا شعوبًا لنتعارف و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

الترجمة الفورية وهذه واحدة من أهم الميزات التي تقدمها جي بي إس التي قلما توجد في أية مؤسسة متخصصة ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/2/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

ترجمة المواقع وتشمل ترجمة جميع المواقع الالكترونية بكل توجهاتها وتخصصاتها من وإلى جميع اللغات. #جي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

التعريب كما تقدم جي بي إس خدمات الترجمة والدوبلاج للبرامج، والألعاب، والأفلام والمسلسلات وأفلام ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/2/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager