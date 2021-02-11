(فرصة عمل)
|مكتب ترجمة معتمد يتشرف مكتب لايف للترجمة بتقديم خدمات الترجمة المعتمدة للسفارات والهيئات الحكومية .فيما يزيد عن 15 لغة ( الانجليزية- الفرنسية – الألمانية – الايطالية – الاسبانية- الروسية – الأوكرانية- التشيكية- الصينية- اليابانية- التركية – الفارسية –الاوردية – الهولندية – اليونانية-الماليزية-الاندو نيسية .) يضم المكتب مجموعه من المترجمين المؤهلين لأداء كافة أنواع المستندات مع الحفاظ علي سرية كافة المعلومات والبيانات الوثائق والمستندات التي يطلعون عليها. كما متوفرايضا ترجمة فورية .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|life4translation
|التليفون:
|01555008080
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|العنوان:
|مدينة نصر: ٦٦ شارع أبو العتاهية (امتداد عباس العقاد) الدور ٣ شقة ٣٠٢- nasr city
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084008
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