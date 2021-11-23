مكتب ترجمة معتمد بالمهندسين

يقوم المكتب الاستشاري للترجمة بترجمة واعتماد كافة الوثائق والمستندات التي تقدم إلى الجهات المختلفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: - جميع أنواع الشهادات المختلفة مثل شهادات الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية والشهادات الدراسية لجميع مراحل التعليم وعقود الزواج وما إلى ذلك، والتي تقدم إلى السفارات الأجنبية والمصالح والهيئات الحكومية؛ - جميع أنواع العقود مثل عقود التأسيس والاتفاقيات والتوكيلات ومذكرات التفاهم، والتي تقدم إلى الوزارات والهيئات الحكومية؛