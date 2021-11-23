مكتب ترجمة معتمد بالمهندسين

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تفاصيل الإعلان
يقوم المكتب الاستشاري للترجمة بترجمة واعتماد كافة الوثائق والمستندات التي تقدم إلى الجهات المختلفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: - جميع أنواع الشهادات المختلفة مثل شهادات الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية والشهادات الدراسية لجميع مراحل التعليم وعقود الزواج وما إلى ذلك، والتي تقدم إلى السفارات الأجنبية والمصالح والهيئات الحكومية؛ - جميع أنواع العقود مثل عقود التأسيس والاتفاقيات والتوكيلات ومذكرات التفاهم، والتي تقدم إلى الوزارات والهيئات الحكومية؛
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد سالم
التليفون: 01062462466

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العنوان: 67 شارع شهاب تقاطع شارع لبنان بجوار مزايا - الدور 8- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112934
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صورة الاعلان: مكتب ترجمة معتمد في الجيزة - في الجيزة مصر

مكتب ترجمة معتمد في الجيزة

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

تحية طيبة، نحن مؤسسة النيل للترجمة المعتمدة بالجيزة نقوم باعمال الترجمة بانواعها(قانوني-تقني-طبي-تجا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 جنيه

23/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مترجم برتغالي - في الجيزة مصر

مطلوب مترجم برتغالي

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مترجم برتغالي الريت 60ج ما يعادل 4 دولار للورقة 250 كلمة يشترط وجود خبره لا تقل عن 4 سنوات .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

9/11/2021
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