مكتب ترجمة معتمد بالمعادي

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تفاصيل الإعلان
المكتب الاستشاري للترجمة مكتب ترجمة معتمد فى المعادى يقوم بترجمة واعتماد كافة الوثائق والمستندات التي تقدم إلى الجهات المختلفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: - جميع أنواع الشهادات المختلفة مثل شهادات الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية والشهادات الدراسية لجميع مراحل التعليم وعقود الزواج وما إلى ذلك، والتي تقدم إلى السفارات الأجنبية والمصالح والهيئات الحكومية؛ - جميع أنواع العقود مثل عقود التأسيس والاتفاقيات والتوكيلات ومذكرات التفاهم، والتي تقدم إلى الوزارات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01004090093- 01111760177

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العنوان: شارع النصر أعلى بافلو برجر - الدور الخامس- المعاجي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112936
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