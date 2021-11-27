مكتب ترجمة معتمد بالمعادي

(طلب عمل)
|المكتب الاستشاري للترجمة مكتب ترجمة معتمد فى المعادى يقوم بترجمة واعتماد كافة الوثائق والمستندات التي تقدم إلى الجهات المختلفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: - جميع أنواع الشهادات المختلفة مثل شهادات الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية والشهادات الدراسية لجميع مراحل التعليم وعقود الزواج وما إلى ذلك، والتي تقدم إلى السفارات الأجنبية والمصالح والهيئات الحكومية؛ - جميع أنواع العقود مثل عقود التأسيس والاتفاقيات والتوكيلات ومذكرات التفاهم، والتي تقدم إلى الوزارات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01004090093- 01111760177
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|العنوان:
|شارع النصر أعلى بافلو برجر - الدور الخامس- المعاجي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112936
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