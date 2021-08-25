مكتب تجارى45 متر برنامول بالحى الثالث مدينة 6 أكتوبر مطل على المحور المركزى

(للبيع)
|مكتب برخصة تجارى 45 متر فى الحى الثالث مطل من الجنب على المحور المركزى بالدور الاول برنا مول - اسفل المول اسواق رجب - مدينة 6 أكتوبر - حجرتين وحمام ومطبخ تصل المياه للحجرة الرئيسية يصلح عيادة طبيب اسنان - تشطيب سوبر لوكس -
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نهال عادل شما
|التليفون:
|01005503007
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|العنوان:
|الحى الثالث - المحور المركزى - رنا مول - مدينة 6 أكتوبر- الحى الثالث رنا مول
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103416
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