مكتب تجارى45 متر برنامول بالحى الثالث مدينة 6 أكتوبر مطل على المحور المركزى

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تفاصيل الإعلان
مكتب برخصة تجارى 45 متر فى الحى الثالث مطل من الجنب على المحور المركزى بالدور الاول برنا مول - اسفل المول اسواق رجب - مدينة 6 أكتوبر - حجرتين وحمام ومطبخ تصل المياه للحجرة الرئيسية يصلح عيادة طبيب اسنان - تشطيب سوبر لوكس -
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نهال عادل شما
التليفون: 01005503007

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العنوان: الحى الثالث - المحور المركزى - رنا مول - مدينة 6 أكتوبر- الحى الثالث رنا مول
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,300,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/8/2021
رقم الإعلان: 2103416
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السعر
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العنوان:

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24/8/2021
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