مكتب تاجير سيارات يمن الحضارات

(للإيجار)
|الفخامة اللي تلفت انتباهك وصعب تتخطاها مفخرة الأرض لاندكروزر #مكتب_تأجير_سيارات_يمن_الحضارات نقدم لك افضل السيارات وافخمها با اسعار مناسبة سيارات شبابية والاكثر فخامة سيارات اقتصادية سيارات جبلية سيارات للحفلات والاعراس والمناسبات سيارات لا رجال الاعمال ت 774620055 او 772021202 او 777622746 ربط الصفحة على الفيس بوك / العنوان مكتب يمن الحضارات للعقارات وتاجير السيارات اليمن ,صنعاء ,شارع حده بعد جولة المدينة جوار الكريمي للصرافة , وبنك التضامن الاسلامي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن
|التليفون:
|0774620055
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|العنوان:
|شارع حده- صنعاء
أمانة العاصمة - اليمن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 دولار
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102602
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