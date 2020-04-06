مكتب تأجير سيارات الامارات

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تفاصيل الإعلان
سبيدي درايف لتأجير السيارات هو أفضل مكتب في دبي في التعامل مع تأجير السيارات الرخيصة والفخمة. سياراتنا رخيصة الايجار من كيا وهيونداي ونيسان تناسب من يبحث عن توفير النقود أما من يبحث عن الرفاهية والفخامة فلدينا عديد من السيارات منها فورد وأودي وجي ام سي. عروضنا غير المحدودة تجعل منا الأفضل دائما. في أي وقت تزور فيه موقعنا سوف تجد الجديد من العروض دائما. من حيث التسهيلات والمميزات فهي عديدة فلدينا خدمات توصيل السيارات واسترجاعها مجانا من والي أي مكان في دبي. كذلك يمكنك الحجز المستقبلي للسيارة والغ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سبيدي درايف لتأجير السيارات دبي
التليفون: 8006254

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العنوان: ريتيل 04، فندق مايسون دو فيل بريز، الخليج التجاري، دبي، الإمارات العربية المتحدة- الخليج التجاري
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 40 درهم
تاريخ الإعلان: 29/4/2020
رقم الإعلان: 2058620
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استأجر سيارة في دبي

(للإيجار)

- في دبي الإمارات

أعظم شرف تشعر به شركة العماد لتأجير السيارات هو إرضاء عملائها بأفضل ما يمكنهم. نحن فخورون بقدرتنا عل.
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

50 درهم

6/4/2020
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