مكتب تأجير اتوبيسات

(للإيجار)
|اجر باص سياحي في القاهرة بخصم 10% مع ليموزين مصر علي جميع الرحلات السياحية باص معقم -مكيف - شاشات -vip للحجز والاستعلام اتصل علي :01102106655 مواعيد العمل يوميا من الساعة 10ص :6 م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115501
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