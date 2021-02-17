مكتب بارقى مناطق المهندسين

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتب بارقى مناطق المهندسين - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

فرصة رائعه للاستثمار فى ارقي مكان فى مصر مكتب بارقى مناطق المهندسين في جامعه الدول العربيه امام سور نادي الزمالك برج راقي مدخل فخم وامن 24ساعه الدور الثاني 2 اسانسير 200 مترا 6غرف 2حمام وريسبشن تشطيب الترا لوكس جميع الشبابيك الوميتال مكيفه بكامل حصه بالارض مسجل بالشهر العقارى و البيع بالعفش والاجهزه ادفع 2 مليون فقط وامتلك مكتبك واحنا هناجر منك المكتب يعنى مش هتشيل هم الايجار يعنى هتشتري وهتثتسمر في نفس الوقت مستنى ايه اتصل الان 01102462363 01113290370
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سيد
التليفون: +201550339912

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 28 ش جامعة الدول العربية المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084254
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقتك اميز المواقع على شارع 20 شارع جاردينياا اشهر شوارع حدايق الاهرام - في الجيزة مصر

شقتك اميز المواقع على شارع 20 شارع جاردينياا اشهر شوارع حدايق الاهرام

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقة 175م واجهة تنقسم ال ( 3 غرف +2 حمام + ريسبشن 3 قطع - بلكونه ) - الترا سوبر لوكس - دور تانى ( د.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار مفروش بشارع السودان - ميدان لبنان - في الجيزة مصر

شقة للايجار مفروش بشارع السودان - ميدان لبنان

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

- شقه مفروشة غرفتين نوم ورسبشن كبير وحمام ومطبخ وبها اسانسير مساحه ١٣٥متر واجه اما.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار مفروش بشارع السودان - ميدان لبنان بمساحه135م - في الجيزة مصر

شقة للايجار مفروش بشارع السودان - ميدان لبنان بمساحه135م

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

- شقه مفروشة غرفتين نوم ورسبشن كبير وحمام ومطبخ وبها اسانسير مساحه ١٣٥متر واجه اما.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: شقة للإيجار خلف ويمبي الهرم - في الجيزة مصر

شقة للإيجار خلف ويمبي الهرم

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

شقة للإيجار خلف ويمبي الهرم للإيجار شقة مساحتها 110 متر خلف ويمبي الهرم تاني بلكونة داخل فيلا راقية .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

16/1/2021
صورة الاعلان: شقه 140م بجوار فندق الاهرمات اثلاثه دقيقتان من شارع الهرم مسجله بالشهر العق - في الجيزة مصر

شقه 140م بجوار فندق الاهرمات اثلاثه دقيقتان من شارع الهرم مسجله بالشهر العق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شقه 140م مسجله بالشهر العقارى لها حصه بالأرض الدور الرابع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

430,000 جنيه

5/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager