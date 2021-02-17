(للبيع)
|فرصة رائعه للاستثمار فى ارقي مكان فى مصر مكتب بارقى مناطق المهندسين في جامعه الدول العربيه امام سور نادي الزمالك برج راقي مدخل فخم وامن 24ساعه الدور الثاني 2 اسانسير 200 مترا 6غرف 2حمام وريسبشن تشطيب الترا لوكس جميع الشبابيك الوميتال مكيفه بكامل حصه بالارض مسجل بالشهر العقارى و البيع بالعفش والاجهزه ادفع 2 مليون فقط وامتلك مكتبك واحنا هناجر منك المكتب يعنى مش هتشيل هم الايجار يعنى هتشتري وهتثتسمر في نفس الوقت مستنى ايه اتصل الان 01102462363 01113290370
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سيد
|التليفون:
|+201550339912
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|العنوان:
|28 ش جامعة الدول العربية المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084254
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