مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفير العاملات من المغرب

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله تعبت من المشاوير على مكاتب الاستقدام زرت مكاتب كثيرة وماشعرت بالارتياح مستعجل علي الشغاله تريد مواصفات دقيقة للشغالة اوالسائق تريد مصداقيه في المواعيد وسرعه في الانجاز تبحث علي مكتب مضمون كل ذلك بحمد الله تجده لدينا نحن مكتب الوافي للاستقدام لا تسالنا بل اسال عنا وبعدها لك القرار في التعامل معنا موظفون على اعلى مستوي وجاهزون لخدمتكم علي مدار الساعه عروض وتخفيضات مستمرة #خادمات-طباخات-كوافيرات-حمام مغربي-سواقين-بياعات-نادلات 00212631028844
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوافي
التليفون: 00212631028844

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: رباط- رباط
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 ريال
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083616
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صورة الاعلان: مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفير العاملات من المغرب - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفير العاملات من المغرب

(طلب عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفيره لعمال وعاملات للملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج الع.

4,000 ريال

11/2/2021
صورة الاعلان: خادمات للاستقدام من المغرب للخليج - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

خادمات للاستقدام من المغرب للخليج

(للبيع)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

خادمات من المغرب للاستقدام السريع والارخص راتب ابتداء من 1500 ريال اتعاب ابتداء من 3500 ريال للمزيد .

4,000 ريال

14/12/2020
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