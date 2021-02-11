مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفير العاملات من المغرب

(طلب عمل)
|مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفيره لعمال وعاملات للملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي - قطر - الامارات - عمان - البحرين اتعاب بالمتناول ومصداقية في التعامل لدينا عمالو منزلية ومهنية جاهزة وجادة ومدربة نعطي ضمانات فعلية للمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل معنا اتعابنا ابتداءا من 4000 ريال 00212631028844 - 00212632136265 - elwafijobs5@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوافي
|التليفون:
|00212631028844
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|رباط- رباط
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083612
(طلب عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
4,000 ريال
4,000 ريال