مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفير العاملات من المغرب

مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفيره لعمال وعاملات للملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي - قطر - الامارات - عمان - البحرين اتعاب بالمتناول ومصداقية في التعامل لدينا عمالو منزلية ومهنية جاهزة وجادة ومدربة نعطي ضمانات فعلية للمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل معنا اتعابنا ابتداءا من 4000 ريال 00212631028844 - 00212632136265 - elwafijobs5@gmail.com