مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفير العاملات من المغرب

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفيره لعمال وعاملات للملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي - قطر - الامارات - عمان - البحرين اتعاب بالمتناول ومصداقية في التعامل لدينا عمالو منزلية ومهنية جاهزة وجادة ومدربة نعطي ضمانات فعلية للمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل معنا اتعابنا ابتداءا من 4000 ريال 00212631028844 - 00212632136265 - elwafijobs5@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوافي
التليفون: 00212631028844

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: رباط- رباط
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 ريال
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083612
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صورة الاعلان: مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفير العاملات من المغرب - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفير العاملات من المغرب

(طلب عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

السلام عليكم ورحمة الله تعبت من المشاوير على مكاتب الاستقدام زرت مكاتب كثيرة وماشعرت بالارتياح مست.

4,000 ريال

11/2/2021
صورة الاعلان: خادمات للاستقدام من المغرب للخليج - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

خادمات للاستقدام من المغرب للخليج

(للبيع)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

خادمات من المغرب للاستقدام السريع والارخص راتب ابتداء من 1500 ريال اتعاب ابتداء من 3500 ريال للمزيد .

4,000 ريال

14/12/2020
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