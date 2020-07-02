مكتب الوافي المغربي للاستقدام

(للبيع)

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مكتب الوافي المغربي لخدمات عامة واستقدام يعلن عن تقديم خدماته للاشخاص والشركات بالسعودية والخليج العربي عاملات كوافيرات طباخات رعاية مربيات وغير دلك 00212632136265
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوافي
التليفون: 00212632136265

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي الحسني- الحي الحسني
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/7/2020
رقم الإعلان: 2062102
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صورة الاعلان: مكتب الوافي المغربي للاستقدام

مكتب الوافي المغربي للاستقدام

(للبيع)

مكتب الوافي للخدمات العامة والاستقدام يعلن عن توفيره للعمالة المهنية والمنزلية للاشخاص والشركات بعمو.

اتصل

2/7/2020
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي

شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي

(فرصة عمل)

شركة الخليج جوب من اكبر الشركات الرائدة لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي حيث اننا نتوفر .

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب معلم مقهى أو مسؤول مقهى بمنطقة حتا التابعة لإمارة دبي العمر مابين 25

مطلوب معلم مقهى أو مسؤول مقهى بمنطقة حتا التابعة لإمارة دبي العمر مابين 25

(مطلوب)

شركة "Master Contact Company" متواجدة بالدار البيضاء لتوظيف الشباب بالمغرب والخليج، وآيضا تق.
القسم: 

اتصل

22/6/2020
صورة الاعلان: اريد بيع هاده اللوحة الاصلية للفنان R. DANVFOD

اريد بيع هاده اللوحة الاصلية للفنان R. DANVFOD

(للبيع)

اريد بيع هاده اللوحة الاصلية للفنان R. DANVFOD.
العنوان:

الشرق - المغرب

36 دولار

19/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب معلم شاورما للعمل في السعوديه سلسله مطاعم الراتب 2500

مطلوب معلم شاورما للعمل في السعوديه سلسله مطاعم الراتب 2500

(فرصة عمل)

شركة "Master Contact Company" متواجدة بالدار البيضاء لتوظيف الشباب بالمغرب والخليج، وآيضا تق.
القسم: 

اتصل

19/6/2020
صورة الاعلان: البحث عن فرصة عمل كعارضة أزياء

البحث عن فرصة عمل كعارضة أزياء

(طلب عمل)

فرصة عمل كعارضة أزياء أو وجه إعلاني.
القسم: 

اتصل

11/6/2020
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صورة الاعلان: بيع بقع ارضية للسكن فيلا او منزل

بيع بقع ارضية للسكن فيلا او منزل

(للبيع)

بقع ارضية للسكن فيلا او منزل الموقع جيد للغاية منظر بانورامي في توجد في سهل سوس بين جبال الاطلس الكب.
القسم: 

300 درهم

3/6/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع

ارض للبيع

(للبيع)

ارض للبيع مساحتها 1 هكتار في نواحي مدينة برشيد القريبة من مطار محمد الخامس الهاتف والواتساب :2126650.
القسم: 

اتصل

9/5/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع

شقق للبيع

(للبيع)

شقة للبيع في الطابق الاول في لاجيروند في وسط الدارالبيضاء مساحتها 122 متر مربع الهاتف :212665071022.
القسم: 

اتصل

9/5/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع

شقق للبيع

(للبيع)

شقة للبيع في مدينة برشيد مساحتها 60 متر مربع في الطابق الثاتي الهاتف :212665071022.
القسم: 

اتصل

13/4/2020
صورة الاعلان: فلل للبيع

فلل للبيع

(للبيع)

فلل للبيع قريبة من البحر في طماريس نواحي الدارالبيضاء مساحتها 200 متر مربع الهاتف :212665071022.
القسم: 

اتصل

13/4/2020
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب الاستقدام الاميز نتوفر على أمهر العمالة المغربية

شركة الخليج جوب الاستقدام الاميز نتوفر على أمهر العمالة المغربية

(طلب عمل)

نتوفر على أمهر العمالة المغربية النسائية والرجالية من مختلف التخصصات (نادلات وكوفي شوب ونادلين. ومند.
القسم: 

اتصل

12/4/2020
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب لإلحاق العمالة بالخارج يتوفر لدينا اجود العمالة من الجنسية

شركة الخليج جوب لإلحاق العمالة بالخارج يتوفر لدينا اجود العمالة من الجنسية

(طلب عمل)

شركة الخليج جوب لإلحاق العمالة بالخارج يتوفر لدينا اجود العمالة من الجنسية المغربية السادة الشركات و.
القسم: 

اتصل

12/4/2020
صورة الاعلان: مطلوب جزارين للعمل بدول الخليج

مطلوب جزارين للعمل بدول الخليج

(فرصة عمل)

عرض عمل مجاني ( مستعجل و مميز) بالمملكة العربية السعودية بمهنة جزارين بمختلف المستويات ومتخصصين اسما.

1 درهم

6/4/2020
صورة الاعلان: مطلوب جزارين للعمل بدول الخليج

مطلوب جزارين للعمل بدول الخليج

(فرصة عمل)

عرض عمل مجاني ( مستعجل و مميز) بالمملكة العربية السعودية بمهنة جزارين بمختلف المستويات ومتخصصين اسما.

اتصل

5/4/2020
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