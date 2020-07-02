مكتب الوافي المغربي للاستقدام

(للبيع)
|مكتب الوافي المغربي لخدمات عامة واستقدام يعلن عن تقديم خدماته للاشخاص والشركات بالسعودية والخليج العربي عاملات كوافيرات طباخات رعاية مربيات وغير دلك 00212632136265
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوافي
|التليفون:
|00212632136265
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|العنوان:
|الحي الحسني- الحي الحسني
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062102
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36 دولار
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300 درهم
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1 درهم
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