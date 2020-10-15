مكتب الرضوى للوظيف الغمالة

فحرصا على التميز المستمر الذي يقدمه مكتبنا وفروعه لضمان راحة ورضى عملائنا الكرام ” نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات القانونية والعقود المميزة عن بأقي المكاتب فى مصر مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات وجليسات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة نوفر خدمة التمريض المنزلى وجميع العاملات من المصريات وغير المصريات المحجبات الملتزمات كما نوفر السائق والجناينى. كما نوفر التنظيف ( اليومي والأسبوعي والشهري ) نوفر ومطلوب للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة و