مكتب الرضوى للوظيف الغمالة

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
فحرصا على التميز المستمر الذي يقدمه مكتبنا وفروعه لضمان راحة ورضى عملائنا الكرام ” نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات القانونية والعقود المميزة عن بأقي المكاتب فى مصر مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات وجليسات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة نوفر خدمة التمريض المنزلى وجميع العاملات من المصريات وغير المصريات المحجبات الملتزمات كما نوفر السائق والجناينى. كما نوفر التنظيف ( اليومي والأسبوعي والشهري ) نوفر ومطلوب للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب الرضوى للوظيف الغمالة
التليفون: 01124581259 01281098554

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العنوان: 18 شارع شريف- حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/10/2020
رقم الإعلان: 2070841
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صورة الاعلان: مطلوب اخصائى تسويق انترنت ومدير موارد بشرية للعمل بمكتب استقدام بمكة المكرم - في القاهرة مصر

مطلوب اخصائى تسويق انترنت ومدير موارد بشرية للعمل بمكتب استقدام بمكة المكرم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية (مكه) العمل بمكتب استقدام 1- اختصاصى تسويق:- **************.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 ريال

15/10/2020
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