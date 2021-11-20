- مكتب الرستم للمحاماة: مؤسسة قانونية متكاملة الخدمات في دمشق - تتالف أعمال مكتب الرستم للمحاماة من ثلاث وحدات عمل رئيسية هي مكتب المحاماة، ومركز الرستم للتحكيم والمصالحة، ومكتب التدقيق والأبحاث. . ومن أبرز الخدمات التي يقدمها العمل على حل القضايا وعلى رأسها الدعاوى القضائية والتحكيمية والاستشارية وتنظيم العقود والاتفاقيات وخدمات تسجيل الشركات والوكالات التجارية والشؤون الضريبية. رابط الموقع: