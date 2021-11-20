مكتب الرستم للمحاماة

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سوريا (دمشق) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
- مكتب الرستم للمحاماة: مؤسسة قانونية متكاملة الخدمات في دمشق - تتالف أعمال مكتب الرستم للمحاماة من ثلاث وحدات عمل رئيسية هي مكتب المحاماة، ومركز الرستم للتحكيم والمصالحة، ومكتب التدقيق والأبحاث. . ومن أبرز الخدمات التي يقدمها العمل على حل القضايا وعلى رأسها الدعاوى القضائية والتحكيمية والاستشارية وتنظيم العقود والاتفاقيات وخدمات تسجيل الشركات والوكالات التجارية والشؤون الضريبية. رابط الموقع:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب الرستم للمحاماة
التليفون: 011-3315320

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العنوان: شارع شكيب ارسلان- دمشق
دمشق -

سوريا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/12/2021
رقم الإعلان: 2115417
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صورة الاعلان: مكتب الرستم للمحاماة - في دمشق سوريا

مكتب الرستم للمحاماة

(فرص)

- في دمشق سوريا

مكتب الرستم للمحاماة مؤسسة قانونية متكاملة الخدمات في دمشق يضم نخبة متميّزة من المحامين المختصين ف.
العنوان:

دمشق - سوريا

اتصل

20/11/2021
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