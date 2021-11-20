(فرص)
|- مكتب الرستم للمحاماة: مؤسسة قانونية متكاملة الخدمات في دمشق - تتالف أعمال مكتب الرستم للمحاماة من ثلاث وحدات عمل رئيسية هي مكتب المحاماة، ومركز الرستم للتحكيم والمصالحة، ومكتب التدقيق والأبحاث. . ومن أبرز الخدمات التي يقدمها العمل على حل القضايا وعلى رأسها الدعاوى القضائية والتحكيمية والاستشارية وتنظيم العقود والاتفاقيات وخدمات تسجيل الشركات والوكالات التجارية والشؤون الضريبية. رابط الموقع:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب الرستم للمحاماة
|التليفون:
|011-3315320
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|العنوان:
|شارع شكيب ارسلان- دمشق
دمشق - سوريا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115417
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