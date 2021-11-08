مكتب الرستم للمحاماة مؤسسة قانونية متكاملة الخدمات في دمشق يضم نخبة متميّزة من المحامين المختصين في مختلف المجالات القانونية ومن أبرز الخدمات التي يقدمها العمل على حل القضايا وعلى رأسها الدعاوى القضائية والتحكيمية والاستشارية وتنظيم العقود والاتفاقيات وخدمات تسجيل الشركات والوكالات التجارية والشؤون الضريبية. رابط الموقع: توتير: لينكدان: