(فرص)
|مكتب الرستم للمحاماة مؤسسة قانونية متكاملة الخدمات في دمشق يضم نخبة متميّزة من المحامين المختصين في مختلف المجالات القانونية ومن أبرز الخدمات التي يقدمها العمل على حل القضايا وعلى رأسها الدعاوى القضائية والتحكيمية والاستشارية وتنظيم العقود والاتفاقيات وخدمات تسجيل الشركات والوكالات التجارية والشؤون الضريبية. رابط الموقع: توتير: لينكدان:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب الرستم للمحاماة
|التليفون:
|0113315320
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|العنوان:
|شارع شكيب ارسلان- دمشق
دمشق - سوريا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111992
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350,000 ليره
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1,000 دولار
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2,500 دولار
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2,500 دولار