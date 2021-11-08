مكتب الرستم للمحاماة

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سوريا (دمشق) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مكتب الرستم للمحاماة مؤسسة قانونية متكاملة الخدمات في دمشق يضم نخبة متميّزة من المحامين المختصين في مختلف المجالات القانونية ومن أبرز الخدمات التي يقدمها العمل على حل القضايا وعلى رأسها الدعاوى القضائية والتحكيمية والاستشارية وتنظيم العقود والاتفاقيات وخدمات تسجيل الشركات والوكالات التجارية والشؤون الضريبية. رابط الموقع: توتير: لينكدان:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب الرستم للمحاماة
التليفون: 0113315320

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العنوان: شارع شكيب ارسلان- دمشق
دمشق -

سوريا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/11/2021
رقم الإعلان: 2111992
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كل ما يخص البحوث الجامعية

كل ما يخص البحوث الجامعية

(طلب عمل)

أقدم خدمات لطلاب الماجستير الدكتوراه.
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8/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب graphic designer و Wordpress خبرة للعمل عن بعد

مطلوب graphic designer و Wordpress خبرة للعمل عن بعد

(فرصة عمل)

مصمم خبرة لتصميم الاعمال ذات الغرض الدعائي كرتات فيزيت - فلايرات - لوغو موقع الكتروني ضمن قالب معين .
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350,000 ليره

21/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس ديكور للعمل فريلانسر

مطلوب مهندس ديكور للعمل فريلانسر

(فرصة عمل)

مطلوب مهندس ديكور للعمل فريلانسر.
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13/10/2021
صورة الاعلان: صيانة براد هاي لايف صيانة براد ريفيرا

صيانة براد هاي لايف صيانة براد ريفيرا

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دمشق - سوريا
القسم: 

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5/10/2021
صورة الاعلان: حلاق رجالي في المنازل

حلاق رجالي في المنازل

(طلب عمل)

معلم حلاقة رجالي في المنزل في اي مكان ضمن العاصمة دمشق للحجز والاستعلام عبر رقم الهاتف او وتس.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

14/9/2021
صورة الاعلان: Network Engineer

Network Engineer

(طلب عمل)

Cisco Network Administrator, 5+ years experience, seeking a suitable position in the Networking fiel.
العنوان:

دمشق - سوريا
القسم: 

اتصل

10/9/2021
صورة الاعلان: أطلب عمل سائق لدى عائلة او مرافق لشخص في عمله سائق

أطلب عمل سائق لدى عائلة او مرافق لشخص في عمله سائق

(طلب عمل)

أطلب عمل سائق لدى عائلة أو شخص محترم وطيب سائق بأفضل مواصفات الامان . شهادة عمومي . ودوليه . مص.
العنوان:

دمشق - سوريا
القسم: 

اتصل

9/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب مضيفات للعمل في فندق وكافي شوب فورا وعاجلا

مطلوب مضيفات للعمل في فندق وكافي شوب فورا وعاجلا

(فرصة عمل)

مطلوب فتيات انيقات للعمل في مجوعه نوادي ومقاهي مرتب شهري 1000 دولار + عموله من المبيعات + السكن + .
العنوان:

دمشق - سوريا
القسم: 

1,000 دولار

8/9/2021
صورة الاعلان: طبيبة اسنان سخبرة عملية ١٥سنة

طبيبة اسنان سخبرة عملية ١٥سنة

(طلب عمل)

طبيبة أسنان خبرة عملية ١٥سنة ممارسة للعمل في عيادتي الخاصة بوجود ثبوتياتي النقابية كاملة.
العنوان:

اللاذقية - سوريا

اتصل

8/9/2021
صورة الاعلان: العمل بمكتب هندسي

2,500 دولار

7/9/2021
صورة الاعلان: خدمات تعليمية بحثية

خدمات تعليمية بحثية

(طلب عمل)

* مساعدة طلاب الماجستير و الدكتوراه (اختيار عناوين، بحث مراجع، تنسيق أطروحة، تلخيص) * إعداد عروض Pow.
العنوان:

دمشق - سوريا

اتصل

6/9/2021
صورة الاعلان: #تصليح_برادات_صيانة_براد_دمشق.

#تصليح_برادات_صيانة_براد_دمشق.

(فرص)

#خدمة_صيانة_براد. #اصلاح_برادات. اصلاح كافة انواع الثلاجات والبرادات والفريزرات 0997072806 #اصلاح_ج.
العنوان:

دمشق - سوريا
القسم: 

اتصل

4/9/2021
صورة الاعلان: صيانة برادات دمشق صيانة فريزة دمشق

صيانة برادات دمشق صيانة فريزة دمشق

(فرص)

خدمة الصيانة 0997072806 المتكاملة واصلاح اعطال كافة انواع الثلاجات والبرادات والفريزرات وتوفير قطع .
العنوان:

دمشق - سوريا
القسم: 

اتصل

31/8/2021
صورة الاعلان: كمبوتر 2020 للبيع

كمبوتر 2020 للبيع

(للبيع)

كرت 2070 RTX رامات 16 ارجيبي معالج intel core i7-9700k هارد 240 ssd +هاد داخلي 1 تيرا لوحة الام .
العنوان:

دمشق - سوريا
القسم: 

2,500 دولار

29/8/2021
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