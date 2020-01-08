مكتب الاسمر نور الغرب يوفر كوافيرات و خبيرات تجميل من المغرب

(طلب عمل)
|يتوفر لدينا من داخل المغرب كوافيرات مغربيات شاملات متمرسات ومتخصصات لهن خبرة في الشعر والتساريح والصبغة والمنكير والبديكير والكيراتين وميكاب والمساج. كما يتوفر لدينا خبيرات تجميل وخبيرات حمام مغربي وحنايات هدفهم الجدية بالعمل وارضاء الزبائن المرجو التواصل معنا وإن شاء الله نلبي طلبكم بكل سرعة ومصداقية في التعامل نؤكد لكم اننا لسنا الوحيدون ولكن كنا وسنبقى المتميزون موبايل + واتساب: 00212608012819 البريد الالكتروني contact@alasmarjob.com تابعونا على موقعنا الالكتروني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212664082617
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|العنوان:
|- ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048164
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