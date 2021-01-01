مكتب الاستقدام

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الهند (Maharashtra) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معك فيروز من مكتب روليكس لخدمات السفريات رقم الرخصة بي 0150 / بوم /بر / +1000 / 4/3 / 7009 / 2005 معترف من حكومه هنديه وسفاره السعوديه يوجد لدينا عمال ممتازين وسائقين اذا احتاج من فضلك تواصل معي علي واتساب 00918879102733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فيروز احمد
التليفون: 00918879102733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30A Estern chamber 3rd floor masjid Mumbai 400009- مومبائ
Maharashtra -

الهند
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/12/2020
رقم الإعلان: 2078311
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