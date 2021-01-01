مكتب الاستقدام

(طلب عمل)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معك فيروز من مكتب روليكس لخدمات السفريات رقم الرخصة بي 0150 / بوم /بر / +1000 / 4/3 / 7009 / 2005 معترف من حكومه هنديه وسفاره السعوديه يوجد لدينا عمال ممتازين وسائقين اذا احتاج من فضلك تواصل معي علي واتساب 00918879102733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فيروز احمد
|التليفون:
|00918879102733
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|العنوان:
|30A Estern chamber 3rd floor masjid Mumbai 400009- مومبائ
Maharashtra - الهند
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078311
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